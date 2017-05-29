Черногория направила ноту протеста России из-за депортации парламентария

В Избранное

Скопировать

Белград, 29 мая. Посол РФ Сергей Грицай в понедельник получил протестную ноту от МИД Черногории в связи с депортацией из Москвы члена правящей Демократической партии социалистов (ДПС) депутата Миодрага Вуковича.

Как отметил сам Вукович, при задержании в аэропорту «Домодедово» его проинформировали, что он входит в список персон нон грата в России и должен быть депортирован в Черногорию. Парламентарий отметил, что у него обострилось хроническое заболевание, потому как он был вынужден ожидать своего рейса в «негуманных условиях», передает АиФ.

Напомним, ранее министр иностранных дел Черногории Серджан Дарманович сделал громкое заявление в отношении России. По его мнению, РФ «сильно вмешалась во внутренние дела» Черногории и попыталась воспрепятствовать намерению властей вступить в НАТО.