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Политика
Две трети россиян готовы проголосовать за Путина на выборах-2018

Две трети россиян готовы проголосовать за Путина на выборах-2018

15:45  29 Мая 2017
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Две трети россиян готовы проголосовать за Путина на выборах-2018

Москва, 29 мая. Больше половины россиян желают, чтобы президент России Владимир Путин пошел на новый срок. Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса «Левада-Центра».

Около 66% респондентов признались, что хотели бы видеть Путина на президентском кресле после 2018 года, примерно 20% респондентов возражают против нового срока российского лидера.

Каждый второй опрошенный (56%) считает, что в 2018 году вряд ли появится политик, который сможет стать достойной альтернативой Владимиру Путину. Еще 26% россиян полагают, что такой лидер обязательно появится к следующим выборам.

#путин
Геннадий Плющев
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