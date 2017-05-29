Две трети россиян готовы проголосовать за Путина на выборах-2018

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Москва, 29 мая. Больше половины россиян желают, чтобы президент России Владимир Путин пошел на новый срок. Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса «Левада-Центра».

Около 66% респондентов признались, что хотели бы видеть Путина на президентском кресле после 2018 года, примерно 20% респондентов возражают против нового срока российского лидера.

Каждый второй опрошенный (56%) считает, что в 2018 году вряд ли появится политик, который сможет стать достойной альтернативой Владимиру Путину. Еще 26% россиян полагают, что такой лидер обязательно появится к следующим выборам.