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Новости Сирии
Хомс: боевики ИГИЛ обстреляли жилые кварталы Эль-Мухаррама, есть жертвы

Хомс: боевики ИГИЛ обстреляли жилые кварталы Эль-Мухаррама, есть жертвы

15:54  29 Мая 2017
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Сирия: боевики ИГИЛ атаковали провинцию Хомс, есть жертвы

Дамаск, 29 мая. По меньшей мере четыре человека погибли, еще двое пострадали в результате атаки боевиков экстремистской группировки «Исламское государство»* (деятельность запрещена в России решением ВС) кварталов города Эль-Мухаррам, который расположен в провинции Хомс. Об этом в понедельник сообщает информационное агентство САНА.

Согласно данным агентства, среди погибших также был ребенок. 

Напомним, ранее появилась информация о том, что боевики ИГИЛ* обстреляли один из кварталов сирийского Дейр эз-Зора. В результате атаки террористов погибла мирная жительница, а также ранения получили четыре человека.

* Организация запрещена на территории РФ.

#сирия #иг #игил #дейр эз-зор #хомс
Дана Балан
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