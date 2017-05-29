Хомс: боевики ИГИЛ обстреляли жилые кварталы Эль-Мухаррама, есть жертвы

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Дамаск, 29 мая. По меньшей мере четыре человека погибли, еще двое пострадали в результате атаки боевиков экстремистской группировки «Исламское государство»* (деятельность запрещена в России решением ВС) кварталов города Эль-Мухаррам, который расположен в провинции Хомс. Об этом в понедельник сообщает информационное агентство САНА.

Согласно данным агентства, среди погибших также был ребенок.

Напомним, ранее появилась информация о том, что боевики ИГИЛ* обстреляли один из кварталов сирийского Дейр эз-Зора. В результате атаки террористов погибла мирная жительница, а также ранения получили четыре человека.

* Организация запрещена на территории РФ.