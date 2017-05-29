Пассажира, не уступившего место в автобусе старушке, до смерти забили в Барнауле

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Барнаул, 29 мая. Суд в Барнауле продлил срок содержания под стражей для гражданина, убившего молодого человека, отказавшегося уступить в автобусе место пожилой женщине. Убийство произошло в марте текущего года.

«Обвиняемый, находясь в автобусе, услышал, как молодого человека пассажиры стали просить уступить место пожилой женщине, на что парень отказался. — сообщает пресс-службы прокуратуры Алтайского края. — Выйдя на одной из остановок общественного транспорта, между молодыми людьми продолжился конфликт, в ходе которого обвиняемый, по версии следствия, нанес 2 удара в область лица молодого человека, не уступившего место в общественном транспорте. В дальнейшем наступила смерть потерпевшего от причиненной ему закрытой черепно-мозговой травмы».

Как отмечают в прокуратуре, обвиняемому в убийстве может грозить до 15 лет тюремного заключения. Его обвиняют по статье за «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшие по неосторожности смерть человека».