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Политика
Шойгу прибыл в Каир на переговоры

Шойгу прибыл в Каир на переговоры

15:41  29 Мая 2017
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Шойгу прибыл в Каир на переговоры

Каир, 29 мая. Министр обороны России Сергей Шойгу прибыл в Египет на переговоры с представителями военно-политического руководства страны, сообщил официальный представитель военного ведомства Игорь Конашенков.

В ходе переговоров будут подниматься вопросы двустороннего военного и военно-технического сотрудничества, а также вопросы региональной и международной безопасности. По словам Конашенкова, Шойгу проведет встречу с египетским коллегой Седки Собхи. Переговоры пройдут в двустороннем формате и с участием глав дипломатических ведомств.

#шойгу #египет
Алексей Громов
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