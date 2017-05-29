Шойгу прибыл в Каир на переговоры

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Каир, 29 мая. Министр обороны России Сергей Шойгу прибыл в Египет на переговоры с представителями военно-политического руководства страны, сообщил официальный представитель военного ведомства Игорь Конашенков.

В ходе переговоров будут подниматься вопросы двустороннего военного и военно-технического сотрудничества, а также вопросы региональной и международной безопасности. По словам Конашенкова, Шойгу проведет встречу с египетским коллегой Седки Собхи. Переговоры пройдут в двустороннем формате и с участием глав дипломатических ведомств.