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Россия
Роспотребнадзор не разрешил работать почти 300 детским лагерям

Роспотребнадзор не разрешил работать почти 300 детским лагерям

16:23  29 Мая 2017
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Роспотребнадзор объяснил, почему почти 300 детских лагерей не готовы к открытию

Москва, 29 мая. Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) отказалась выдавать разрешения на работу 290 детским лагерям для отдыха. Такими данными поделилась глава ведомства Анна Попова.

«Безнадежных среди них нет. Они все получили предписание в прошлом году. Они знают, что нужно сделать, но не успевают по срокам», — отметила глава Роспотребнадзора.

Ранее стало известно о том, что лагеря всероссийского движения «Юнармия» примут более четырех тысяч детей.

#роспотребнадзор
Алексей Громов
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