Роспотребнадзор не разрешил работать почти 300 детским лагерям
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Москва, 29 мая. Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) отказалась выдавать разрешения на работу 290 детским лагерям для отдыха. Такими данными поделилась глава ведомства Анна Попова.
«Безнадежных среди них нет. Они все получили предписание в прошлом году. Они знают, что нужно сделать, но не успевают по срокам», — отметила глава Роспотребнадзора.
Ранее стало известно о том, что лагеря всероссийского движения «Юнармия» примут более четырех тысяч детей.
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