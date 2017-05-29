Роспотребнадзор не разрешил работать почти 300 детским лагерям

В Избранное

Скопировать

Москва, 29 мая. Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) отказалась выдавать разрешения на работу 290 детским лагерям для отдыха. Такими данными поделилась глава ведомства Анна Попова.

«Безнадежных среди них нет. Они все получили предписание в прошлом году. Они знают, что нужно сделать, но не успевают по срокам», — отметила глава Роспотребнадзора.

Ранее стало известно о том, что лагеря всероссийского движения «Юнармия» примут более четырех тысяч детей.