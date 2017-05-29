Квартирная мошенница заработала на доверчивых уральцах более 15 млн рублей

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Екатеринбург, 29 мая. Прокуратура Екатеринбурга утвердила обвинение мошеннице, которая «заработала» более 15 млн рублей, обещая доверчивым гражданам помочь с покупкой квартир в новых домах ниже рыночной стоимости.

По версии следствия, женщина, ранее уже судимая за мошенничество, с марта по август 2015 года обещала своим знакомым, а также абсолютно незнакомым людям помочь приобрести квартиры в микрорайоне Академический по цене ниже рыночной. Столь выгодное предложение женщина объясняла своим хорошим знакомством с руководством компании-застройщика.

На уловки мошенница попались 12 человек, которые отдали ей в общей сложности 15,3 млн рублей, сообщает URA.Ru.

Женщина с августа 2016 года осуждена за предыдущие эпизоды мошенничества и отбывает срок в семь лет, к которому теперь, очевидно, добавится еще несколько.