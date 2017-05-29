В Раде потребовали ввести миротворцев в Донбасс

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Киев, 29 мая. Без размещения миротворческой миссии на территории Донбасса будет трудно достичь прекращения боевых действий и демилитаризации в регионе. Об этом заявила первый заместитель председателя Верховной рады Украины Ирина Геращенко.

«Без введения миротворческой миссии в Донбасс будет трудно достичь там демилитаризации. Поэтому мы настаиваем на том, чтобы было принято положительное решение относительно миротворческой миссии в Донбассе», — заявила Геращенко.

По ее словам, Россия якобы блокирует принятие решения о миротворческой миссии в Донбассе. Стоит отметить, что ранее президент Украины Петр Порошенко обращался к госсекретарю США Рексу Тиллерсону с просьбой рассмотреть вопрос о размещении в Донбассе миротворческой миссии ООН.