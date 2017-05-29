Осужденный за госизмену ученый попросил о помиловании у Путина

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Москва, 29 мая. Осужденный к семи годам заключения за госизмену экс-сотрудник Центрального научно-исследовательского института машиностроения (головной институт корпорации Роскосмос) Владимир Лапыгин попросил о помиловании. По словам адвоката Василия Процыка, прошение о помиловании Лапыгин подал еще в марте.

Процык добавил, что не занимается юридическим сопровождением прошения и его дальнейшая судьба ему не известна

Отметим, что материалы уголовного дела в отношении ученого не разглашались по причине секретности. Известно, что следствие вменяло Лапыгину передачу за границу неких технологических сведений.

Напомним, 18 марта в столичном СИЗО был найден мертвым бывший топ-менеджер госкорпорации Роскосмос Владимир Евдокимов