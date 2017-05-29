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Политика
Путин встретился с Макроном на ступенях Версальского дворца

Путин встретился с Макроном на ступенях Версальского дворца

15:31  29 Мая 2017
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Путин встретился с Макроном на ступенях Версальского дворца

Париж, 29 мая. Президент Российской Федерации Владимир Путин впервые встретился с новым главой Франции Эммануэлем Макроном.

Согласно предварительной информации, Макрон лично встретил Путина у входа в Версальский дворец. В рамках диалога лидеры двух государств намерены обсудить борьбу с терроризмом, а также ряд других актуальных вопросов.

Напомним, ранее стало известно о том, что президент Франции Эммануэль Макрон с уважением относится к России. Кроме того, французский политик верит в эффективность двусторонних диалогов.

#путин #франция #рф #макрон
Алексей Громов
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