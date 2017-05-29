Путин встретился с Макроном на ступенях Версальского дворца

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Париж, 29 мая. Президент Российской Федерации Владимир Путин впервые встретился с новым главой Франции Эммануэлем Макроном.

Согласно предварительной информации, Макрон лично встретил Путина у входа в Версальский дворец. В рамках диалога лидеры двух государств намерены обсудить борьбу с терроризмом, а также ряд других актуальных вопросов.

Напомним, ранее стало известно о том, что президент Франции Эммануэль Макрон с уважением относится к России. Кроме того, французский политик верит в эффективность двусторонних диалогов.