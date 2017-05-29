Мосул: США бомбят старый город, ИГ использует жителей как живой щит

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Иракские войска, заявившие в прошлую субботу о начале финального этапа наступления в Мосуле, пока не сумели добиться каких-либо успехов. Об этом сообщает специальный корреспондент Федерального агентства новостей Кирилл Романовский, находящийся в Ираке.

По состоянию на 14.00 29 мая штурм нескольких кварталов старого города временно приостановлен из-за больших потерь, понесенных правительственными силами на западном берегу Тигра за последние шесть часов. Однако официальная версия, озвученная несколькими командирами бригад, гласит, что основным препятствием на пути к победе стали вовсе не большие потери (в том числе и среди командного состава), а плотность исторической застройки и большое число мирных жителей, не покинувших свои дома.

Источники ФАН, принимающие непосредственное участие в битве за Мосул, предполагают, что самая тяжелая фаза боев еще не началась. Исламисты, сумевшие сохранить достаточное количество боезапаса и вооружения, по-прежнему весьма активно ведут эффективный снайперский огонь по правительственным силам и шиитскому ополчению, а также постоянно прибегают к атакам на «шахид-мобилях», заранее спрятанных в туннелях и подвалах.

Спикер антиисламистской коалиции полковник ВС США Райан Диллон продолжает утверждать, что впервые за несколько десятилетий наблюдает подобный накал и плотность боев в пределах городской застройки. В течение выходных силы коалиции были вынуждены оказывать усиленную авиаподдержку наступающим иракским бригадам, что немедленно повлекло за собой рост количества жертв среди мирного населения в центра Мосула. По имеющимся у ФАН данным, самолеты ВВС коалиции совершили за прошедшие сутки более 90 боевых вылетов.

Характер боевых действий в жилом секторе обрек на гибель не только террористов и гражданских лиц, но также нанес существенный урон нескольким штурмовым ротам ВС Ирака. В частности, согласно информации, поступившей корреспондентам ФАН с фронта, один из высокопоставленных офицеров так называемой «Золотой дивизии» погиб ранним утром в прошлое воскресенье вследствие осколочного ранения, ставшего результатом не слишком точной бомбардировки позиций террористов.

Впрочем, в контексте битвы за Мосул инциденты подобного рода стали привычными. В частности, в марте этого года неудачный удар американской авиации по позициям боевиков террористической группировки «Исламское государство» (ИГ*, ИГИЛ* — запрещена в РФ) в квартале Джадида привел к гибели ста мирных жителей. В четверг 25 мая бомбардировка, предварявшая наступление двух батальонов ВС Ирака вдоль набережной Тигра, закончилась гибелью 105 мирных жителей. Как минимум, 36 гражданских лиц пропали без вести.

Тем не менее, американские военные пытаются вменить эти жертвы в вину боевикам «Исламского государства»*. Согласно докладу бригадного генерала Мэтью Айслера, возглавлявшего группу расследования фактов гибели мирного населения, исламисты специально заложили большое количество взрывчатки в подвалы и комнаты административных зданий ИГ в центральных районах Мосула. В докладе говорится, что это якобы было сделано, поскольку боевики ИГ предвидели вероятность бомбардировки исторического центра авиацией коалиции и предполагали, что ожидаемая гибель большого числа горожан повлечет за собой временное снижение темпа наступления. Помимо этого, согласно докладу следственной группы, жертвы среди гражданских должны были послужить своеобразным «оправданием» населения города, известного стойкими симпатиями к исламистам. Стоит отметить, что большая часть погибших в ходе бомбардировки в прошлый четверг — члены семей террористов.

Иракские военные в ходе телефонного разговора с репортерами ФАН неоднократно заявляли, что боевики ИГ активно используют тактику «живых щитов», намеренно не выпуская мирное население из жилых кварталов, несмотря на многочисленные коридоры для вывода беженцев, организованные правительственными силами.

* Организация запрещена на территории РФ.