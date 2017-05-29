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Польская прокуратура обнаружила останки 7 человек в гробу жертвы крушения Ту-154

Польская прокуратура обнаружила останки 7 человек в гробу жертвы крушения Ту-154

16:27  29 Мая 2017
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Польская прокуратура обнаружила останки 7 человек в гробу жертвы крушения Ту-154

Варшава, 29 мая. Польская прокуратура подтвердила появившиеся в СМИ сообщения о том, что в ходе извлечения жертв авиационной катастрофы под Смоленском в гробу генерала Бронислава Квятковского были найдены останки совершенно других жертв крушения 10 апреля 2010 года. Об этом в понедельник рассказала пресс-секретарь прокуратуры Эва Бялик.

По данным пресс-службы, действительно, в гробу были найдены останки других лиц.

Как сообщалось, ранее об этом написала газета «Факт», которая получила такие сведения от вдовы генерала. Она отметила, что в гробу ее супруга оказались останки еще семи человек. 

Польская прокуратура обнаружила останки 7 человек в гробу жертвы крушения Ту-154

Отметим, что после авиакатастрофы распознаванием тел погибших занималась Польша. Представители прокуратуры участвовали в изучении останков. 

Напомним, 10 апреля 2010 года борт главы Польши Ту-154М, следовавший рейсом Варшава — Смоленск, при заходе на посадку в условиях густого тумана столкнулся с деревьями и потерпел крушение. В результате крушения погибли 96 человек. 

#польша #ту-154 #прокуратура
Дана Балан
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