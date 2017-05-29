Сирия: САА ликвидировала форпост террористов ИГ к востоку от Алеппо

В Избранное

Скопировать

Алеппо, 29 мая. САА при содействии ополченцев полностью блокировала форпост террористов запрещенного в России ИГ* в городе Мескена, который находится в 100 км к востоку от Алеппо. Об этом сообщает Sana.

Как уточнил военный источник, правительственным войскам удалось освободить 17 селений и ферм на подступах к городу. При этом террористы ИГ понесли ощутимые потери: в их рядах около 2 тысяч человек было убито или ранено. 14 командных пунктов боевиков было уничтожено.

Кроме того, террористы лишились большого количества военной техники, в том числе семи танков, шести бронемашин и 120 транспортных средств. Помимо этого, были уничтожены пять заминированных автомобилей, которые террористы предполагали использовать для атак.

* Организация запрещена на территории РФ.