Плач Парубия: в Госдуме объяснили, зачем Киев пугает НАТО ядерными ракетами в Крыму

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Спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий утверждает, что Российская Федерация намерена разместить ядерное оружие на территории Крымского полуострова. Об этом глава украинского парламента заявил сегодня на заседании Парламентской ассамблеи НАТО в Тбилиси.

«Сейчас Россия проводит усиленную милитаризацию незаконно оккупированного полуострова, размещая там новейшие образцы вооружения и военной техники. В том числе планирует разместить, а, по некоторым данным, уже разместила ядерные наступательные вооружения», — настаивает Парубий.

Вдобавок к сообщению о ядерном оружии украинский спикер также попытался убедить своих натовских коллег в том, что Россия несет ответственность за эскалацию напряжения в Донбассе. Чтобы конфликт в данном регионе стало возможным урегулировать мирно, утверждает Парубий, нужно усилить политическое и экономическое давление на Москву.

«Если эскалация агрессивных действий России будет продолжаться, я убежден, мы должны совместно прийти к усилению санкций против России», — призывает Парубий.

Напомним, что Парламентская ассамблея НАТО начала свою весеннюю сессию 26 мая, в День национальной независимости Грузии. На конференции председательствует американский политолог и дипломат, заместитель генсека Североатлантического альянса Роуз Геттемюллер. После своего выступления перед натовскими делегатами Парубий планирует также встретиться с премьер-министром и президентом Грузии.

Юрий Швыткин, заместитель председателя комитета Государственной думы РФ по обороне, относит слова Парубия о возможном появлении в Крыму российских ядерных ракет к сфере научной фантастики. Сейчас у России нет планов по развертыванию своего ядерного арсенала на Крымском полуострове.

«В заявлениях украинских политиков фантастике нет предела. Наша страна всегда выступала за ядерное разоружение, пусть даже и так, чтобы при этом не были ущемлены ни наши права, ни права других государств. Вопрос о наращивании ядерного потенциала не стоит, но, безусловно, ядерное оружие и так имеется у нас в количестве, достаточном для отражения любой агрессии», — прежде всего отмечает депутат.

Почему спикер Верховной рады ударился в научную фантастику и пытается убедить натовских парламентариев в опасности появления российских ядерных ракет в Крыму? Здесь, считает Швыткин, все достаточно просто.

«Я думаю, его цель — созданиt очередного очага напряженности. Тем более он хочет приобщить к этому очагу напряженности представителей стран НАТО. Безусловно, Парубий также хочет всеми силами представить Украину как ущемленную в правах страну. Возбудив жалость у блока НАТО, он, возможно, рассчитывает выклянчить для Киева очередной транш. Наконец, говоря о российском ядерном оружии, спикер Рады хочет отвлечь внимания своих сограждан от реальных проблем, с которыми столкнулась их страна. Это и запрет русского языка, и запрет трансляции российских телеканалов, и многое другое», — заявил Юрий Швыткин в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей.

В любом случае, хотя вопрос о размещении ядерного оружия на Крымском полуострове сейчас не стоит, России обладает суверенным и неотъемлемым правом обеспечивать свою национальную безопасность теми средствами, которые она сочтет нужными.

«Как бы к этому не относились, я скажу так: Крым — территория Российской Федерации. Где мы считаем нужным, там — для обеспечения обороноспособности нашей страны — будет размещено любое оружие, в том числе и ядерное. Отражение агрессии любого вероятного противника — задача нашей страны и нашего государства. Для этого вооружение может быть развернуто в любом месте на территории России. Если потребуется, то и на военных базах в Крыму», — подчеркивает зампред комитета ГД РФ по обороне.

Россия может распоряжаться своим ядерным оружием, как она того захочет, и никакие властные органы и институты Североатлантического альянса не могут ей в этом помешать. «Прошли те времена, когда диктат со стороны отдельного государства, США, или отдельного военного блока, НАТО, был возможен. Никто не может диктовать нам условия сейчас. В рамках мирового сообщества есть уже достаточно сил, которые понимают необходимость выстраивания многополярного мира. К великому сожалению, нужно признать, что выстраивание такого мира происходит в том числе и с привлечением военной составляющей», — подводит итог депутат.