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Общество
Ивар Калныньш попал в черный список «Миротворца»

Ивар Калныньш попал в черный список «Миротворца»

15:22  29 Мая 2017
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Ивар Калныньш попал в черный список «Миротворца»

Киев, 29 мая. Актер театра и кино Ивар Калныньш попал в базу украинского сайта «Миротворец».

Актера обвиняют в незаконном пересечении государственных границ Украины. Ивар Калныньш — советский и латышский актер. Получил широкую известность после выхода фильмов «Зимняя вишня-2», «ТАСС уполномочен заявить».

В разное время в список «Миротворца» попадали Алена Свиридова, Стас Пьеха, Александр Кузьмин, Михаил Боярский, Сергей Шнуров, рэпер Баста, Михаил Шуфутинский, Федор Конюхов. Сайт «Миротворец» известен скандальными публикациями, в которых были обнародованы данные журналистов, которые получили аккредитацию в ДНР и ЛНР.

#ивар калныньш
Алексей Громов
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