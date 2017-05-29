Смольный выбрал единый цвет для петербургских такси

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Санкт-Петербург, 29 мая. В Смольном подготовили законопроект, по которому устанавливается один цвет для городских такси — белый. Автомобили такси решили привести к единой цветовой гамме, чтобы жителям и гостям Петербурга было проще отличить их от других машин.

Источник в комитете по транспорту сообщил ФАН, что этот законопроект затронет лишь новые машины, то есть таксопарки должны будут лицензировать только белые автомобили. Старые машины других цветов смогут доработать свой срок, равный пяти годам. Никаких убытков после принятия законопроекта не последует, поскольку в среднем автомобили в таксопарке служат по три года.

Ранее в СМИ сообщалось, что изначально власти города думали выбрать сразу три цвета, однако затем остановились только на белом. Ожидается, что законопроект в скором времени подпишет губернатор города Георгий Полтавченко.

Добавим, тем временем власти Челябинска решили закупить 20 газомоторных автобусов в рамках федеральной программы обновления городского транспорта. Как передает URA.RU, закупка потребует от 48 до 80 млн рублей.