Сирия: армия Асада разбила ИГИЛ около авиабазы «Джирах» в Алеппо

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Алеппо, 29 мая. В рамках масштабного наступления в восточной части провинции Алеппо сирийские правительственные войска сумели выбить террористов «Исламского государства»* (запрещено в РФ) из населенного пункта Аль-Вадха Аль-Джунейде. В настоящее время силы ИГ*, оборонявшие «карман» около стратегической авиабазы «Джирах», полностью разбиты.

В понедельник силы сирийского армейского спецназа Tiger Forces после короткой битвы выбили террористов ИГИЛ* из этого города. Исламисты покинули еще две деревни в непосредственной близости от авиабазы, однако армия не спешит входить — в населенных пунктах оставлено огромное количество ловушек и мин.

Продвижение правительственных войск в понедельник позволило закрыть кольцо обороны вокруг авиабазы «Джирах» и взять под контроль равнину Дейр-Хафира.

* Организация запрещена на территории РФ.