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Новости Сирии
Сирия: армия Асада впервые взяла под контроль трассу Дамаск-Пальмира

Сирия: армия Асада впервые взяла под контроль трассу Дамаск-Пальмира

15:22  29 Мая 2017
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Сирия: армия Асада впервые взяла под контроль трассу Дамаск-Пальмира

Пальмира, 29 мая. Впервые с начала войны в Сирии правительственные войска при поддержке союзников взяли под контроль автодорогу, соединяющую Дамаск и Пальмиру. Как сообщают военные источники, террористы отступают к Сухне под ударами правительственных сил.

Сирия: армия Асада впервые взяла под контроль трассу Дамаск-Пальмира

«Террористы ИГ* отступили в сторону Сухне. Трасса Дамаск-Пальмира под контролем армии и союзных сил», — сообщили собеседники РИА Новости.

Правительственные войска продолжают наступление к западу от Пальмиры, террористы несут потери.

* Организация запрещена на территории РФ.

Валентин Меликов
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