Пострадавшую от падения сцены девочку в Перми вскоре выпишут из реанимации

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Пермь, 29 мая. Врачи отмечают улучшение состояний детей, которые пострадали в результате обрушения металлоконструкции на уличной сцене в Перми.

Двоих пострадавших уже выписали из больницы, а девочку готовятся перевести из реанимации в отделение нейрохирургии. Маленькая пациента недавно вышла из медикаментозной комы.

В настоящее время в больнице остаются три из восьми детей, которые получили травмы на репетиции фестиваля хоров рядом с ДК имени Солдатова в Перми.

«Ее состояние продолжает оставаться тяжелым, но стабильным. Наблюдается положительная динамика», — пояснили Ura.ru в министерстве здравоохранения Пермского края.