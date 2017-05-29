Греческий истребитель разбился во время учений

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Афины, 29 мая. Истребитель Mirage 2000 разбился во время учений возле греческих островов Северные Спорады. Согласно предварительным данным, причиной аварии стали неполадки с двигателем или системой управления.

Воздушное судно упало в море, однако пилот успел катапультироваться и не пострадал. В настоящее время на место крушения направлены вертолеты из Хиоса и Лемноса, чтобы подобрать летчика. Его доставят в лагерь Сака, где проведут медицинское обследование. Сообщается, что пилоту 28 лет, он имеет звание лейтенанта и налетал уже около 1000 часов на Mirage.