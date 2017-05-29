Страшнее, чем ИГ: Маккейн потребовал наказать Россию за Украину и хакеров

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Вашингтон, 29 мая. Американский сенатор от Республиканской партии Джон Маккейн заявил, что Россия представляет для мировой безопасности большую угрозу, чем боевики «Исламского государства»* (организация запрещена в РФ).

​«Думаю, что ИГ* может творить ужасные вещи, и меня очень беспокоит то, что происходит с верой мусульман, меня беспокоит много вещей, касающихся этого. Но именно русские пытаются разрушить основы демократии, другими словами, изменить результаты американских выборов», — заявил он в интервью ABC.

По мнению сенатора, Москва все еще пытается изменить исход выборов президента США, хотя доказательств этого сам Маккейн не видел. Также республиканец не удосужился привести доказательства якобы попытки вмешательства РФ в президентские выборы во Франции. Наконец, американский политик объявил Россию «самым серьезным вызовом» в мире, обвинил ее в расколе Украины и выразил надежду на введение новых антироссийских санкций после окончания сенатских каникул.

* Организация запрещена на территории РФ.