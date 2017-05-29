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Политика
Страшнее, чем ИГ: Маккейн потребовал наказать Россию за Украину и хакеров

Страшнее, чем ИГ: Маккейн потребовал наказать Россию за Украину и хакеров

15:32  29 Мая 2017
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Страшнее, чем ИГ: Маккейн потребовал наказать Россию за Украину и хакеров

Вашингтон, 29 мая. Американский сенатор от Республиканской партии Джон Маккейн заявил, что Россия представляет для мировой безопасности большую угрозу, чем боевики «Исламского государства»* (организация запрещена в РФ).

​«Думаю, что ИГ* может творить ужасные вещи, и меня очень беспокоит то, что происходит с верой мусульман, меня беспокоит много вещей, касающихся этого. Но именно русские пытаются разрушить основы демократии, другими словами, изменить результаты американских выборов», — заявил он в интервью ABC.

Страшнее, чем ИГ: Маккейн потребовал наказать Россию за Украину и хакеров

По мнению сенатора, Москва все еще пытается изменить исход выборов президента США, хотя доказательств этого сам Маккейн не видел. Также республиканец не удосужился привести доказательства якобы попытки вмешательства РФ в президентские выборы во Франции. Наконец, американский политик объявил Россию «самым серьезным вызовом» в мире, обвинил ее в расколе Украины и выразил надежду на введение новых антироссийских санкций после окончания сенатских каникул.

* Организация запрещена на территории РФ.

Алексей Громов
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