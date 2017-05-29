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Общество
Стоматолог, лишившая петербурженку 22 здоровых зубов, прячется от полиции

Стоматолог, лишившая петербурженку 22 здоровых зубов, прячется от полиции

15:15  29 Мая 2017
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Стоматолог, лишившая петербурженку 22 здоровых зубов, прячется от полиции

Санкт-Петербург, 29 мая. Следователи продолжают поиски корыстной женщины-стоматолога, которая удалила доверчивой петербурженке 22 здоровых зуба, взяв за свои «услуги» 843 тысячи рублей. 

Как сообщает источник ФАН, местонахождение стоматолога-мошенницы пока не установлено. В частной клинике в Купчино, в которой «лечилась» доверчивая петербурженка, врач больше не работает — преступление произошло уже достаточно давно, в 2014 году.

Ранее стало известно, что корыстная стоматолог «лечила» 43-летнюю петербурженку. Пациентку врач убедила в том, что необходимо удалить 22 зуба, как выяснилось впоследствии — здоровых, а вместо них поставить «мосты», как опять-таки выяснилось позже — низкокачественные. В отношении стоматолога возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество). 

#петербург
Алексей Громов
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