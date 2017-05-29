Атака на свободу слова: зачем СБУ проводит обыски в офисах «Яндекса» на Украине

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Служба безопасности Украины (СБУ) в настоящий момент проводит обыски в киевском и одесском офисах «Яндекс. Украина» в рамках дела по статье «государственная измена». Об этом сообщила пресс-секретарь ведомства Елена Гитлянская.

В понедельник, 29 мая, российская кампания «Яндекс» сообщила, что в ее офисах в Одессе и Киеве СБУ проводит обыски. В свою очередь сотрудники компании сообщили, что готовы предоставить украинским правоохранителям любую необходимую информацию в рамках правовых процедур.

Кремль в настоящий момент пока не располагает информацией об обысках в офисах «Яндекса» на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков.

Напомним, президент Украины Петр Порошенко утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о продлении и расширении списка физических и юридических лиц Российской Федерации, в отношении которых были введены санкции. В частности, с 1 июня на территории Украины запрещается доступ к социальным сетям «Одноклассники», «ВКонтакте» и ресурсам «Яндекса» и Mail.ru. Указ вступил в силу 17 мая.

Политолог Игорь Рябов в комментарии ФАН отметил, что странная на первый взгляд мотивация обысков — «за госизмену» — не связана с тем, как руководство «Яндекс. Украина» относится к режиму Порошенко.. В офисы «Яндекса» в Киеве и Одессе пришли как в обычное СМИ, на онлайн-странице которого транслируются пророссийские новости.

«Лента «Яндекса» на Украине агрегирует новости русскоязычной прессы, и первая страница поисковика, всего-навсего отражающая информационную картину дня, вызывает в Киеве бешенство. На самом деле это продолжение наступления на свободу слова. Как и запрет на русскоязычные программы. Киевская власть может только разрушать, чем она и занимается. Поисковика на «правильные темы» они не создали, вот и видят измену в украинском «Яндексе», — добавил Игорь Рябов.

Политический аналитик Фонда развития институтов гражданского общества «Народная Дипломатия» Евгений Валяев в беседе с ФАН отметил, что в уголовном кодексе Украины существует раздел, который описывает преступления против основ национальной безопасности. Этот раздел был сформирован уже после государственного переворота 2014 года, который стал основой украинского антиэкстремистского законодательства и заложил базу для преследования инакомыслящих, пророссийски настроенных граждан Украины, несогласных с действиями и идеологией новой власти.

«Этот раздел дает основу для преследования лиц, которые выступают за права и интересы жителей Донбасса и критикуют политику нынешнего Киева. Статья о государственной измене вообще содержит настолько расплывчатую формулировку, из-за чего по ней можно преследовать любого инакомыслящего гражданина Украины. В этой статье в числе прочих содержится вводная о том, что государственная измена — это причиненный ущерб информационной безопасности страны, а санкции по этой статье — от 12 до 15 лет лишения свободы», — пояснил Валяев.

Эксперт отметил, что в уголовном кодексе Украины даже существует такая формулировки как «переход на сторону врага». «После этого сразу становится понятно, что работал над корректировкой уголовного кодекса страны самый непрофессиональный и идеологически ангажированный состав Верховной рады, который пришел к власти после государственного переворота. В этом составе народных избранников оказалось множество представителей революции, серьезно снизивших правовой уровень украинского законодательства. Это непрофессионалы и популисты, основная мотивация которых при принятии новых законов — сеять вражду между Россией и Украиной, уничтожать любое культурное и историческое наследие России и Советского Союза на украинской территории. Основные тенденции новой политической системы Украины с момента начала политического кризиса — это милитаризация, антироссийские настроения, монополярность, радикализация, украинизация и популизм», — уверен Евгений Валяев.

Эксперт отметил, что на фоне нарастания финансово-экономических и социальных кризисных явлений Киев будет стараться перекладывать ответственность за тяжелое положение страны на восточного соседа, обвиняя при этом своих граждан в том, что они, критикуя действия Киева, совершают «переход на сторону врага». Нынешняя украинская власть, проводя оголтелую политику всеобщей украинизации, не учитывает историческую, политическую, культурную и мировоззренческую разницу жителей востока и запада страны. Таким образом, наносится огромный урон будущему украинского государства. Со стороны России и западных НКО необходима реакция на такие действия украинских властей, нужно подготавливать доклады и давать правозащитные оценки преследованию лиц за политическое и идеологическое инакомыслие, считает Валяев.