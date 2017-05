Здоровье подвело: певица МакSим рассказала о своей «госпитализации» в Турции

Весь день интернет пестрит новостями, что я госпитализирована в Турции, прячут дома, нахожусь в больнице - притом одна статья противоречит другой и как обычно пресса соревнуется в конкурсе на самую оригинальную новость. Хочу заверить всех, что я в порядке, в хорошем самочувствии, не прячусь на даче, не лежу и не лежала ни в каких больницах Турции. Да, здоровье меня немножко подвело, и я была вынуждена отменить два концерта, но уже вчера я вернулась в рабочий режим и дальше все идёт по плану.????

A post shared by Марина Максимова (@maksimartist) on May 29, 2017 at 4:06am PDT