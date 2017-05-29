Украинский «Миротворец» внес певицу Алену Свиридову в черный список

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Киев, 29 мая. В базу скандально известного украинского сайта «Миротворец» внесены сведения о российской певице Алене Свиридовой за то, что та якобы незаконно пересекала украинскую границу.

Так, исполнительница попала в базу данных за «незаконное пересечение государственной границы Украины» при въезде в Крым, о чем сообщается на сайте «Миротворец».

Отметим, ранее в черный список скандального сайта попал и российский певец Владимир Кузьмин за «участие в пропагандистских акциях» в Крыму «оправдание российской агрессии» и на территории полуострова.