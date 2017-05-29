ДНР: причастные к обстрелу Красногоровки солдаты ВСУ сбежали из Донбасса

В Избранное

Скопировать

Донецк, 29 мая. Восемь военнослужащих 92-й отдельной механизированной бригады ВСУ дезертировали с передовых позиций на линии соприкосновения в Донбассе. Об этом заявил заместитель командующего оперативным штабом ДНР Эдуард Басурин.

По его словам, дезертиры 92-й бригады ВСУ причастны к обстрелу Красногоровки, в котором украинская сторона пытается обвинить Вооруженные силы ДНР.

«По данным нашей разведки, за минувшие три дня в 92-й бригаде ВСУ, с занимаемых позиций под Донецком, дезертировали восемь бойцов», – заявил Басурин.

По его словам, в настоящее время украинские силовики предпринимают активные меры для поиска дезертиров. На поиск беглецов брошены военнослужащие 22-го отдельного мотопехотного батальона «Харьков». Кроме того, поиском дезертиров в Донбассе занимаются сотрудники СБУ и бойцы национальной гвардии Украины.