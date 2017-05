Идиотов хватает: массовик-затейник Маккейн продолжает песню про «страшную Россию»

В Избранное

Сенатор от штата Аризона Джон Маккейн сравнил Россию с террористами и заявил, что Москва пыталась уничтожить демократию в США. Подробности — в материале Федерального агентства новостей.

В очередном интервью, на этот раз телеканалу ABC, Маккейн заявил: «Я считаю, что ИГИЛ* («Исламское государство»*, ИГ*, арабское — ДАИШ; террористическая организация запрещена в РФ. — Прим. ФАН) способно делать ужасные вещи. Но это русские пытались уничтожить демократию и изменить исход президентских выборов в США в прошлом году».

Он также подчеркнул, что с ноября прошлого года Америка не предприняла ни единой попытки ответить на «вмешательство России» в предвыборную кампанию. Маккейн также добавил, что не видел ни единого доказательства вмешательства России в выборный процесс, однако «они старались, они все еще пытаются изменить исход выборов».

Политолог, эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер уверен, что риторику Джона Маккейна не стоит воспринимать всерьез, поскольку он далеко не последняя инстанция в США.

«Как никто у нас не может повлиять на пыл Владимира Жириновского, в Соединенных Штатах никто не может и, в общем-то, не собирается влиять на Маккейна. Он и сенатор Линдси Грэм — такие типичные плохие парни, которые демонстрируют всем, что Америка может быть еще более крутой, чем сейчас. Это так и нужно воспринимать, — комментирует для ФАН Владимир Брутер. — Речи Маккейна не нужно воспринимать как его официальную позицию. Такого не было при Бараке Обаме и не будет при Трампе. Вся функция Маккейна заключается в том, что он, как массовик-затейник заводит радикально настроенную общественность и демонстрирует ей, что Америка — это forever. И мы должны относиться к его высказываниям достаточно спокойно, понимая, что от слов Маккейна до дел самих Соединенных Штатов — дистанция очень большого размера».

Доктор юридических наук, профессор ВШЭ Александр Домрин считает, что русофобия в Америке не уничтожима.

«Маккейну просто отшибли мозги, когда он сидел в тюрьме во Вьетнаме, где его били. Естественно, пока он там находился, он очень часто слышал, я уверен, не только вьетнамский язык, но и русский. Это просто у него уже в генах, в ДНК. То, что он нелогичен, никого в Америке не волнует. Самое главное, что он поет все ту же песню про «страшную Россию», а те, кто эту песню слушают, продолжат ему подпевать. Идиотов в любой стране хватает», — комментирует для ФАН Домрин.

Постоянные нападки на Россию у многих уже вызывают смех. Агентство Bloomberg ранее сообщило, что на Аляске произошло извержение вулкана Богослов. Вулкан входит в состав Алеутских островов. Само название, Богослов, и транскрипция агентства, Bogoslof (BOH-gohs-lawf) Volcano in the Aleutian Islands, дают понять, что название у вулкана русское. Так скоро в ангажированных американских СМИ появятся заголовки The Russians did it (русские это сделали)?

В штате Аляска, на острове Богослова, произошло извержение одноименного вулкана, который активен уже полгода, сообщает Bloomberg. Извержение длилось 55 минут, облако пепла поднялось на высоту более 10 тыс. метров, в результате чего был объявлен высочайший уровень опасности, так как возникла угроза воздушному транспорту.

«Это нормально. Если тот же Маккейн заявит, что русские пытаются взорвать вулкан в Йеллоустонском национальном парке, то многие американцы в это поверят. Мы же над этим посмеемся и просто будем знать, с кем имеем дело, — продолжает Домрин. — Есть враги умные, а есть — глупые. Маккейн как раз представляет собой вторую категорию, его только могила исправит. Разумеется, не вся Америка верит Маккейну. Среди демократов очень много подобных ему. Кстати, отмечу, что в Республиканской партии, что бы ни говорили, к русским относятся много теплее, нежели в стане демократов».

Напомним, что на прошлой неделе в одном из интервью Маккейн позволил себе достаточно резкие и хамские высказывания в адрес главы МИД России Сергея Лаврова и президента РФ Владимира Путина. В прямом эфире телеканала Fox News Sunday Маккейн заявил: «Лавров — это марионетка бандита и убийцы».

Ранее сенатор Маккейн посоветовал президенту США извиниться перед американцами за якобы сговор с Россией, если он действительно существует.

* Организация запрещена на территории РФ.