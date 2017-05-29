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Общество
Украинские радикалы грозят сорвать концерт Дорна в Одессе

Украинские радикалы грозят сорвать концерт Дорна в Одессе

17:25  29 Мая 2017
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Одесса, 29 мая. Украинские националисты грозятся сорвать концерт популярного певца Ивана Дорна, выступление артиста пройдет 9 июня. Об этом на странице в Facebook сообщил бывший глава запрещенной в России организации «Правый сектор»* Сергей Стерненко.

«В итоге по протесту против выступления Лободы: концерт сорван. Следующий — Ваня Дорн. Большое спасибо всем, кто пришел!», — написал радикал.

стацымен

Ранее стало известно о срыве концерта Светланы Лободы, который также проходил в одном из одесских клубов. У входа в здание образовалась толпа активистов, которая стала требовать лишить Лободу гражданства Украины. В толпу поклонников певицы бросали петарды и дымовые шашки. В итоге концерт певицы был отменен. Активисты устроили массовые столкновения с полицией, в результате был применен слезоточивый газ. Радикалы обвинили Лободу в том, что она выступает в России.

* Организация запрещена на территории РФ.

#иван дорн
Алексей Громов
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