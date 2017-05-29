Сирийские курды снабжают западным оружием РПК в Турции

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Анкара, 29 мая. Часть оружия, которое западные страны поставляют «умеренной» оппозиции в Сирии, передается действующим в Турции боевикам «Рабочей партии Курдистана» (РПК). Такими данными поделились турецкие военные.

Согласно предварительным данным, Вооруженные силы Турции обнаружили в провинциях Ширнак и Хаккяри снаряды для минометов, противотанковые ракетные комплексы и винтовки M-16, которые поставлялись «Отрядам народной самообороны» для борьбы с «Исламским государством»* (запрещено в РФ).

Ранее стало известно о том, что ВВС Турции насели авиаудар по позициям РПК в Ираке.

* Организация запрещена на территории РФ.