Донбасс: ВСУ за сутки выпустили по ДНР более 800 боеприпасов

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Донецк, 29 мая. Украинская армия выпустила более 800 боеприпасов по прифронтовым территориям Донецкой народной республики (ДНР) за прошедшие сутки. По словам замкомандующего оперативным командованием ДНР Эдуарда Басурина, противник применил крупнокалиберную артиллерию, минометы, а также танки.

Как отметил замком, под обстрел ВСУ попали территория бывшего донецкого аэропорта, Петровский район Донецка, шахта Абакумова, населенные пункты Старомарьевка, Крутая Балка, Старомихайловка, Веселое, Минеральное, Докучаевск, Яковлевка, Ясиноватая, Спартак, Григорьевка, Саханка, Коминтерново, Ленинское.

Напомним, ранее сообщалось, что Киев перебросил под Донецк силы спецподразделения национальной гвардии Украины КОРД.