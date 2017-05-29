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Новости Сирии
Сирия новости 29 мая 16.30: «Ахрар аш-Шам» напала на штаб «Нусры», курды и коалиция убили 30 жителей Ракки

Сирия новости 29 мая 16.30: «Ахрар аш-Шам» напала на штаб «Нусры», курды и коалиция убили 30 жителей Ракки

16:30  29 Мая 2017
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В провинции Идлиб вновь идут бои между «Ахрар аш-Шам» и «Ан-Нусрой»

Сирия, 29 мая. В ходе операции против ИГ* бойцы SDF**** и ВВС западной коалиции за сутки убили около 30 жителей Ракки и окрестностей. Боевики «Ахрар аш-Шам» совершили нападение на командный пункт «Джебхат ан-Нусры»*** к югу от Идлиба. Боевики «умеренной» оппозиции продолжают обстреливать Дамаск, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния 

Сирийская арабская армия (САА): ведет перестрелки с радикалами в Восточной Гуте; нанесла серию авиаударов по укрепрайонам боевиков ИГИЛ* вблизи города Укейрибат на востоке провинции Хама.

«Исламское государство» (ИГИЛ): убило как минимум пятерых мирных жителей, в том числе женщину, в ходе минометных обстрелов жилых районов Дейр эз-Зора; утратило контроль над иракской деревней Тару в провинции Ниневия в результате атаки бойцов Сил народной мобилизации.

Сирийская свободная армия** (ССА): подожгла сельскохозяйственные поля курдов на севере Алеппо; обстреливает район цитадели Дамаска из зенитных установок.

«Ахрар аш-Шам»: напала на ключевой пункт управления «Джебхат ан-Нусры» в поселении Файлун к югу от Идлиба, убив шесть боевиков.

Международная коалиция: вместе с курдами в ходе кампании в Ракке против ИГ за сутки убили около 30 местных жителей.

Карта военных действий в Сирии

Провинция Дамаск

Карта военных действий — Дамаск

Как передает информагентство Damascus Now, отряды радикалов выпустили по району средневековой крепости Дамаска несколько снарядов калибра 23 мм из зенитных установок. Данных о возможных жертвах среди мирных жителей и разрушениях пока не поступало. Напомним, накануне боевики вели огонь по жилым кварталам на восточной окраине столицы из ракетных установок и артиллерии с направления города Дума. Занимающие территорию Восточной Гуты антиправительственные группировки регулярно ведут провокационные обстрелы позиций САА и гражданских объектов в окрестностях Дамаска.

Тем временем вблизи населенного пункта Хош Аль-Давахира, находящегося в Восточной Гуте вблизи линии соприкосновения, идут перестрелки, сообщает военный источник в сети Twitter (@AllyOfTruth). Информация о ходе столкновений пока уточняется. Этот регион входит в одну из зон безопасности, однако оппозиционные формирования почти ежедневно нарушают установленный режим тишины.

Провинция Алеппо

Карта военных действий — Алеппо

Боевики Сирийской свободной армии (ССА) подожгли сельскохозяйственные поля в районе поселения Джальма, расположенного в окрестностях города Африн. Эти территории находятся под контролем Демократической армии Сирии (SDF). При этом, как передает новостной центр Damascus Now, исламисты намеренно мешают тушить пожар, продолжая вести ракетные и артиллерийские обстрелы.

Базирующиеся в северной части провинции Алеппо боевики-оппозиционеры ССА пользуются поддержкой Турции. С их помощью Анкара пытается выбить курдов из приграничного региона, помешав им сформировать независимый Курдистан.  

Провинция Дейр эз-Зор

Карта военных действий — Дейр эз-Зор

Согласно уточненным данным, как минимум пять гражданских лиц, в том числе одна женщина, погибли в результате недавнего минометного обстрела со стороны террористов «Исламского государства»* в районе Аль-Кусур города Дейр эз-Зор, передает Damascus Now. Напомним, боевики провели серию нападений сразу в нескольких районах города. Однако все атаки в результате были отбиты сирийскими военнослужащими. В ходе последовавшей затем контратаки подразделения САА заняли часть позиций в районе высоты Брук на юго-западной окраине столицы провинции, а также ранили и ликвидировали десятки боевиков ИГ.

Стороны конфликта делят территорию города почти пополам, однако остальная часть провинции, за исключением подконтрольных курдам северных районов, находится в оккупации террористов. Подразделения армии САР в настоящее время ведут наступление на богатый нефтегазовыми ресурсами регион со стороны Пальмиры. Однако провинцию также намерены занять боевики ССА, поддерживаемые Вашингтоном, которые готовятся вскоре развернуть масштабную кампанию. Отряды «свободной армии» в настоящий момент располагаются всего примерно в 30 километрах от ключевого города Абу Кемаль на юге провинции.

Провинция Идлиб

Карта военных действий — Идлиб

На территории провинции, полностью контролируемой сирийской вооруженной оппозицией, в очередной раз вспыхнули столкновения между боевиками формирований «Ахрар аш-Шам» и «Джебхат Фатх аш-Шам». Первые совершили налет на пункт управления «Джебхат ан-Нусры» в населенном пункте Файлун, находящемся на юге от Идлиба. По данным агентства Damascus Now, в ходе противостояния были убиты не меньше шести боевиков «Ан-Нусры». Сведения о потерях в рядах «Ахрар аш-Шам» пока выясняются. Конфликт между двумя крупнейшими силами вооруженной оппозиции в начале этого года буквально разделил остальные исламистские группировки на два лагеря. Бои шли на подконтрольных радикалам территориях в провинциях Идлиб, Алеппо и Хама. При этом в ходе вооруженной конфронтации регулярно гибли гражданские лица.

Провинция Ракка

Карта военных действий — Ракка

Согласно информации F.S.N.N., за последние сутки ВВС международной коалиции нанесли около 30 авиаударов по Ракке и ее окрестностям, а поддерживаемые ими бойцы демократической армии и курдских отрядов YPG выпустили более 80 ракет и крупнокалиберных артиллерийских снарядов в этом районе. В результате погибли больше 30 местных жителей. Напомним, силы курдов и западной коалиции ведут совместную операцию против ИГИЛ под названием «Гнев Евфрата. Им удалось охватить город с трех сторон. Отряды SDF и YPG продолжают приближаться к Ракке, все плотнее зажимая террористов «Исламского государства» «в клещах». Тем не менее их продвижение сопровождается все новыми и новыми мирными жертвами.

Провинция Хама

Карта военных действий — Хама

Сирийская авиация продолжает бомбардировки опорных пунктов боевиков «Исламского государства» в окрестностях города Укейрибат, находящегося на востоке региона вблизи границы с провинцией Хомс. Об этом сообщает Damascus Now. Накануне ВВС Сирии и ВКС России совместно нанесли больше 20 ударов по укрепрайонам ИГ в этой части республики, причинив террористической группировке серьезный урон в живой силе и технике. 

Авиация активизировала работу в связи с готовящимся наступлением частей армии САР на позиции ИГИЛ на востоке провинции. Командование САА намерено взять главный форпост террористов в регионе — Укейрибат. В этом же направлении, кроме того, атакуют сирийские подразделения, движущиеся со стороны газового месторождения Аш-Шаир и гор Аш-Шумария в провинции Хомс.

Ирак

Карта военных действий — Мосул

Силы народной мобилизации, выступающие на стороне иракского правительства, несколько продвинулись в зачистке от боевиков ИГ территорий на западе провинции Ниневия. Так, согласно данным сирийского источника в соцсети Twitter (@republic_syrian), ополченцы-шииты выбили отряды террористов из поселения Тару, находящегося к западу от города Синджар вблизи сирийской границы.

 

 

* Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)

Алексей Громов
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