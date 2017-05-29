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Сирия, 29 мая. В ходе операции против ИГ* бойцы SDF**** и ВВС западной коалиции за сутки убили около 30 жителей Ракки и окрестностей. Боевики «Ахрар аш-Шам» совершили нападение на командный пункт «Джебхат ан-Нусры»*** к югу от Идлиба. Боевики «умеренной» оппозиции продолжают обстреливать Дамаск, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА): ведет перестрелки с радикалами в Восточной Гуте; нанесла серию авиаударов по укрепрайонам боевиков ИГИЛ* вблизи города Укейрибат на востоке провинции Хама.

«Исламское государство» (ИГИЛ): убило как минимум пятерых мирных жителей, в том числе женщину, в ходе минометных обстрелов жилых районов Дейр эз-Зора; утратило контроль над иракской деревней Тару в провинции Ниневия в результате атаки бойцов Сил народной мобилизации.

Сирийская свободная армия** (ССА): подожгла сельскохозяйственные поля курдов на севере Алеппо; обстреливает район цитадели Дамаска из зенитных установок.

«Ахрар аш-Шам»: напала на ключевой пункт управления «Джебхат ан-Нусры» в поселении Файлун к югу от Идлиба, убив шесть боевиков.

Международная коалиция: вместе с курдами в ходе кампании в Ракке против ИГ за сутки убили около 30 местных жителей.

Провинция Дамаск

Как передает информагентство Damascus Now, отряды радикалов выпустили по району средневековой крепости Дамаска несколько снарядов калибра 23 мм из зенитных установок. Данных о возможных жертвах среди мирных жителей и разрушениях пока не поступало. Напомним, накануне боевики вели огонь по жилым кварталам на восточной окраине столицы из ракетных установок и артиллерии с направления города Дума. Занимающие территорию Восточной Гуты антиправительственные группировки регулярно ведут провокационные обстрелы позиций САА и гражданских объектов в окрестностях Дамаска.

Тем временем вблизи населенного пункта Хош Аль-Давахира, находящегося в Восточной Гуте вблизи линии соприкосновения, идут перестрелки, сообщает военный источник в сети Twitter (@AllyOfTruth). Информация о ходе столкновений пока уточняется. Этот регион входит в одну из зон безопасности, однако оппозиционные формирования почти ежедневно нарушают установленный режим тишины.

Провинция Алеппо

Боевики Сирийской свободной армии (ССА) подожгли сельскохозяйственные поля в районе поселения Джальма, расположенного в окрестностях города Африн. Эти территории находятся под контролем Демократической армии Сирии (SDF). При этом, как передает новостной центр Damascus Now, исламисты намеренно мешают тушить пожар, продолжая вести ракетные и артиллерийские обстрелы.

Базирующиеся в северной части провинции Алеппо боевики-оппозиционеры ССА пользуются поддержкой Турции. С их помощью Анкара пытается выбить курдов из приграничного региона, помешав им сформировать независимый Курдистан.

Провинция Дейр эз-Зор

Согласно уточненным данным, как минимум пять гражданских лиц, в том числе одна женщина, погибли в результате недавнего минометного обстрела со стороны террористов «Исламского государства»* в районе Аль-Кусур города Дейр эз-Зор, передает Damascus Now. Напомним, боевики провели серию нападений сразу в нескольких районах города. Однако все атаки в результате были отбиты сирийскими военнослужащими. В ходе последовавшей затем контратаки подразделения САА заняли часть позиций в районе высоты Брук на юго-западной окраине столицы провинции, а также ранили и ликвидировали десятки боевиков ИГ.

Стороны конфликта делят территорию города почти пополам, однако остальная часть провинции, за исключением подконтрольных курдам северных районов, находится в оккупации террористов. Подразделения армии САР в настоящее время ведут наступление на богатый нефтегазовыми ресурсами регион со стороны Пальмиры. Однако провинцию также намерены занять боевики ССА, поддерживаемые Вашингтоном, которые готовятся вскоре развернуть масштабную кампанию. Отряды «свободной армии» в настоящий момент располагаются всего примерно в 30 километрах от ключевого города Абу Кемаль на юге провинции.

Провинция Идлиб

На территории провинции, полностью контролируемой сирийской вооруженной оппозицией, в очередной раз вспыхнули столкновения между боевиками формирований «Ахрар аш-Шам» и «Джебхат Фатх аш-Шам». Первые совершили налет на пункт управления «Джебхат ан-Нусры» в населенном пункте Файлун, находящемся на юге от Идлиба. По данным агентства Damascus Now, в ходе противостояния были убиты не меньше шести боевиков «Ан-Нусры». Сведения о потерях в рядах «Ахрар аш-Шам» пока выясняются. Конфликт между двумя крупнейшими силами вооруженной оппозиции в начале этого года буквально разделил остальные исламистские группировки на два лагеря. Бои шли на подконтрольных радикалам территориях в провинциях Идлиб, Алеппо и Хама. При этом в ходе вооруженной конфронтации регулярно гибли гражданские лица.

Провинция Ракка

Согласно информации F.S.N.N., за последние сутки ВВС международной коалиции нанесли около 30 авиаударов по Ракке и ее окрестностям, а поддерживаемые ими бойцы демократической армии и курдских отрядов YPG выпустили более 80 ракет и крупнокалиберных артиллерийских снарядов в этом районе. В результате погибли больше 30 местных жителей. Напомним, силы курдов и западной коалиции ведут совместную операцию против ИГИЛ под названием «Гнев Евфрата. Им удалось охватить город с трех сторон. Отряды SDF и YPG продолжают приближаться к Ракке, все плотнее зажимая террористов «Исламского государства» «в клещах». Тем не менее их продвижение сопровождается все новыми и новыми мирными жертвами.

Провинция Хама

Сирийская авиация продолжает бомбардировки опорных пунктов боевиков «Исламского государства» в окрестностях города Укейрибат, находящегося на востоке региона вблизи границы с провинцией Хомс. Об этом сообщает Damascus Now. Накануне ВВС Сирии и ВКС России совместно нанесли больше 20 ударов по укрепрайонам ИГ в этой части республики, причинив террористической группировке серьезный урон в живой силе и технике.

Авиация активизировала работу в связи с готовящимся наступлением частей армии САР на позиции ИГИЛ на востоке провинции. Командование САА намерено взять главный форпост террористов в регионе — Укейрибат. В этом же направлении, кроме того, атакуют сирийские подразделения, движущиеся со стороны газового месторождения Аш-Шаир и гор Аш-Шумария в провинции Хомс.

Ирак

Силы народной мобилизации, выступающие на стороне иракского правительства, несколько продвинулись в зачистке от боевиков ИГ территорий на западе провинции Ниневия. Так, согласно данным сирийского источника в соцсети Twitter (@republic_syrian), ополченцы-шииты выбили отряды террористов из поселения Тару, находящегося к западу от города Синджар вблизи сирийской границы.

* Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)