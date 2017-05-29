Лига арабских государств поддержала создание зон деэскалации в Сирии
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Каир, 29 мая. Лига арабских государств поддержала идею создания в Сирии зон деэскалации напряженности. Об этом заявил в понедельник генсек ЛАГ Ахмед Абуль Гейт после встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.
«Да, мы поддерживаем создание зон деэскалации. Но самое главное, чтобы они не привели к дезинтеграции или фрагментации Сирии», — отметил он.
Напомним, что ранее Россия, Иран и Турция подписали меморандум о создании в Сирии зон деэскалации, где запрещено применение любого вида оружия и военной авиации.
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