Лига арабских государств поддержала создание зон деэскалации в Сирии

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Каир, 29 мая. Лига арабских государств поддержала идею создания в Сирии зон деэскалации напряженности. Об этом заявил в понедельник генсек ЛАГ Ахмед Абуль Гейт после встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.

«Да, мы поддерживаем создание зон деэскалации. Но самое главное, чтобы они не привели к дезинтеграции или фрагментации Сирии», — отметил он.

Напомним, что ранее Россия, Иран и Турция подписали меморандум о создании в Сирии зон деэскалации, где запрещено применение любого вида оружия и военной авиации.