Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Политика
Лига арабских государств поддержала создание зон деэскалации в Сирии

Лига арабских государств поддержала создание зон деэскалации в Сирии

14:41  29 Мая 2017
1199

Лига арабских государств поддержала создание зон деэскалации в Сирии

Каир, 29 мая. Лига арабских государств поддержала идею создания в Сирии зон деэскалации напряженности. Об этом заявил в понедельник генсек ЛАГ Ахмед Абуль Гейт после встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.

 «Да, мы поддерживаем создание зон деэскалации. Но самое главное, чтобы они не привели к дезинтеграции или фрагментации Сирии», — отметил он.

Напомним, что ранее Россия, Иран и Турция подписали меморандум о создании в Сирии зон деэскалации, где запрещено применение любого вида оружия и военной авиации.

#лавров #гейт
Геннадий Плющев
Комментарии
Новости партнеров
Закрыть