Пятеро россиян задержаны полицией в Польше за пьяную драку

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Гданьск, 29 мая. Представители российского консульства в Гданьске сообщили, что пятеро россиян — две девушки и трое мужчин — были задержаны в прибрежном курортном городе Сопот за драку с поляками — туристами из Лодзи, Гданьска и Челядзи. Задержали в общей сложности девять человек, по данным полиции, все участники драки были в состоянии значительного алкогольного опьянения.

Драка произошла в пятницу ранним утром. Российскому консульству в расположенном поблизости Гданьске вскоре стало известно о задержании. В настоящее время все россияне освобождены из полицейского участка и уехали на территорию Российской Федерации. Что стало поводом для драки, не сообщается.

«Они уже в Калининградской области. Мы с самого начала занимались этим вопросом, сотрудничали с полицией, чтобы их как можно скорее отпустили. В субботу они покинули Польшу», — сообщили в ТАСС консульстве.