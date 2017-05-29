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ДНР представила первые результаты расследования обстрелов Красногоровки

ДНР представила первые результаты расследования обстрелов Красногоровки

14:39  29 Мая 2017
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ДНР представила первые результаты расследования обстрелов Красногоровки

Донецк, 29 мая. Артиллерийский удар по населенному пункту Красногоровка был нанесен с позиций 92-й отдельной механизированной бригады ВСУ. Об этом заявил заместитель командующего оперативным штабом ДНР Эдуард Басурин.

Ранее украинская сторона обвинила ДНР в обстреле населенного пункта Красногоровка с использованием реактивной артиллерии.

«Обстрелы Красногоровки велись с позиций 92-й отдельной механизированной бригады ВСУ с двух направлений: из районов населенных пунктов Марьинка и Курахово. Применялась тяжелая артиллерия и РСЗО «Град»», – сказал Басурин.

Он пояснил, что эти выводы были сделаны на основании разведданных, а также анализа фото и видеоматериалов, которые находятся в свободном доступе. Басурин также добавил, что украинская сторона не допустила в Красногоровку российских представителей Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

#днр #всу #донбасс #красногоровка
Алексей Громов
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