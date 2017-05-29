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Политика
Мне нравится Путин, я испытываю к нему уважение — Оливер Стоун

Мне нравится Путин, я испытываю к нему уважение — Оливер Стоун

16:00  29 Мая 2017
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Мне нравится Путин, я испытываю к нему уважение — Оливер Стоун

Сидней, 29 мая. Голливудский режиссер и трехкратный обладатель премии «Оскар» Оливер Стоун заявил о своей симпатии к президенту Российской Федерации Владимиру Путину. Об этом сообщает телекомпания ABC. 

По словам 70-летнего режиссера, лидер РФ является человеком, который однозначно заявляет об интересах России в мире, и эти интересы ни в коей мере не связаны с империей, экспансией или какой-то мнимой агрессией. Он также выразил обеспокоенность по поводу того, что западные СМИ регулярно оскорбляют президента России. 

Мне нравится Путин, я испытываю к нему уважение — Оливер Стоун

«Основную роль играет уважение к суверенитету России, суверенитет для него очень важен. Но это вовсе не означает, что он хочет доминировать над США, он хочет, чтобы в расчет принимались интересы российского народа», — уточнил Стоун.

Кроме того, Оливер Стоун отметил, что «Путин ему нравится и он испытывает к нему уважение». 

 

#путин #россия #сша #стоун
Дана Балан
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