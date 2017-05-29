Не влезай — убьет: как ВВС коалиции отгоняют армию Сирии от базы наемников США в Ат-Танфе

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Сирийская армия после масштабной зачистки провинции Хомс готовится к зачистке гнезда проамериканских наемников в районе границы с Иорданией и Ираком. ВВС международной коалиции, зная об этом намерении, засыпает сирийскую армию листовками о том, чтобы они держались от границы подальше.

Как международная коалиция под руководством США провоцирует раздел Сирии и требует от сирийской армии подчинения и покорности – в материале Федерального агентства новостей (ФАН).

Последнее американское предупреждение

Прошедшая неделя выдалась для Сирийской арабской армии богатой на события. Результатом широкой операции на юге провинции Хомс стал полный разгром террористов «Исламского государства»* (организация запрещена в РФ) в горном массиве вокруг трассы Дамаск-Пальмира. Удачное наступление сирийской армии соединило фронты с теми подразделениями САА, которые ведут бои с группировками оппозиции в районе границы с Иорданией и Ираком.

NATO drop leaflets telling SAA to not advance in their own country. pic.twitter.com/w3Q4amsmRo — /sg/ SOURIA GENERAL (@SyriaGeneral) May 28, 2017

Понимая, что следующий удар сирийская армия направит именно на границу, силы международной коалиции во главе с США в излюбленной директивной манере решили остановить продвижение Дамаска. В выходные самолеты ВВС коалиции сбросили на позиции САА листовки с призывом не приближаться к переходу Ат-Танф на сирийско-иорданско-иракской границе ближе, чем на 50 км. В противном случае коалиция будет сбрасывать уже не бумагу – а бомбы, как это уже происходило неделю назад.

От греха подальше

Самолеты коалиции защищают в регионе Ат-Танфа не только сам стратегически важный переход – но и военную базу, которую оккупировали проамериканские наемники из группировки «Магавир ат-Таура» (или, как их еще называют – «Коммандос революции»). Эта группировка никак не связана с Сирийской свободной армией: под руководством инструкторов из США и Великобритании, эти наемники пытаются откусить себе значительный кусок южной части Сирии и прорваться к нефтяным промыслам Дейр-эз-Зора.

Кстати, об инструкторах: последние новости о ситуации в районе сирийско-иорданской границы прямо показывают, что США и Великобритания не ценят жизни своих наемников, а вот за своих специалистов переживают. Так, после провала террористов ИГ* в Хомсе и очистки трассы Дамаск-Багдад, инструкторы, предвидя большую «заварушку» в районе Ат-Танфа, уехали в Иорданию, оставив своих «коммандос» в качестве приманки.

Эксперт: Бои за Ат-Танф ведут к Третьей мировой войне

Как отмечает в беседе с Федеральным агентством новостей политолог Александр Сотниченко, бои в районе сирийско-иракской границы могут привести к новой мировой войне, поскольку в районе Ат-Танфа связаны интересы сразу нескольких крупных игроков.

«Участок сирийско-иордано-иракской границы, на мой взгляд – это самый важный театр военных действий в Сирии. Более того, там ситуация может дойти до новой мировой войны. Этот участок принципиально важен сразу для нескольких сторон конфликта – для Сирии, России, США и Ирана: бои за Ат-Танф, по сути – это вопрос о сохранении Сирии как самостоятельного государства, или же превращения ее в американскую «марионетку»».

Эксперт разъяснил роль каждого из заинтересованных сторон вопроса: если Сирия борется за выживание, а Иран и Россия стремятся сохранить Сирию как надежного партнера и союзника – США пытаются всеми силами разорвать связь Дамаска с союзниками.

«Для Сирии, крайне важно сохранить сухопутную границу с другими государствами, хотя бы какие-то ее участки, чтобы не допустить изоляции. Для Ирана связь через границу в этом районе необходима для создания единой сети, единой оси с Ираком, Сирией и Ливаном – это важно и для торговли, и для экспорта иранской нефти. Естественно, что для США принципиально важно этого не допустить – поэтому они пойдут на все, лишь бы не дать сирийским войскам сохранить контроль над границей с Ираком».

В этом смысле, считает эксперт, Россия должна морально и психологически поддержать Дамаск и Тегеран на этом направлении – на международной платформе, в ООН, а также ответными мерами против проамериканских наемников.

«России тоже важно включиться в эту борьбу – но однозначно вставать на сторону проиранских формирований, которые идут туда в наступление, не стоит: у нас нет в Сирии сухопутных войск, и нам не выгоден прямой конфликт с Америкой. Во всей этой истории России важно выступить с некой посреднической миссией, поставить этот вопрос в ООН на обсуждение, и даже присоединиться к психологической борьбе. Например, разбрасывать листовки уже над позициями проамериканской оппозиции, которые ясно будут давать им понять, что им ничего в этой борьбе не светит».

* Организация запрещена на территории РФ.