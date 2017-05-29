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Происшествия
Двое граждан КНДР умерли в московском общежитии от загадочной болезни

Двое граждан КНДР умерли в московском общежитии от загадочной болезни

14:42  29 Мая 2017
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Двое граждан КНДР умерли в московском общежитии от загадочной болезни

Москва, 29 мая. В общежитии на улице Ермакова Роща в Москве обнаружили мертвыми двух граждан Северной Кореи, причина смерти которых пока остается загадкой. Об этом сообщил источник Федерального агентства новостей.

Уточняется, что причина смерти двух корейцев будет установлена в течение 30 дней. Пока информация об их отравлении не подтверждается.

По одной из версий, иностранцы подхватили неизвестный опасный вирус или инфекцию и безрезультатно попытались вылечить тяжелую болезнь антибиотиками. По предварительным данным, еще 11 уроженцев КНДР были обнаружены в бессознательном состоянии. Все обстоятельства случившегося сейчас выясняются правоохранительными органами. 

Алексей Громов
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