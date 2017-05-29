Путин прилетел в Париж для встречи с Макроном

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Париж, 29 мая. Президент России Владимир Путин прибыл с визитом во Францию. Его самолет приземлился в парижском аэропорту Шарль де Голль.

Из аэропорта глава государства отправится в Версаль, где проведет первую встречу с новым президентом Франции Эммануэлем Макроном. Ожидается, что сначала переговоры пройдут в узком формате, а затем продолжатся за рабочим завтраком, президенты России и Франции также ответят на вопросы журналистов в ходе пресс-конференции.

В ходе встречи Путин и Макрон обсудят двусторонние отношения России и Франции, ситуации на Украине, в Сирии, Ливии и на Корейском полуострове.