Посол Сирии в РФ о санкциях против Дамаска: Евросоюз дискредитирует себя

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Москва, 29 мая. Власти Сирии осуждают продление Европейским союзом санкций против САР. По словам посла Сирии в Москве Рияда Хаддада, Дамаск считает данный шаг продолжением ошибочной политики, которая дискредитирует ЕС.

Как отметил посол, некоторые страны Евросоюза помогают террористическим группировкам на фоне того, что сам же ЕС выступает главным участником «заговора против Сирии».

Хаддад добавил, что продолжение ЕС поддержки курса своих радикальных стран-участников вредит всем странам союза, а также лишает его какой-либо позитивной роли в регионе и мире.

Напомним, 29 мая Евросоюз продлил срок действия санкций против властей Сирии до 1 июня 2018 года.