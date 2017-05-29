Лето в Москве начнется с похолодания и гроз

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Москва, 29 мая. Первые дни лета в Москве будут сопровождаться понижением температуры воздуха, сильными ветрами и дождями. Об этом сообщили в Гидрометцентре РФ.

Что касается последних майских дней, то они в Москве будут теплыми: в понедельник во второй половине дня температура воздуха составит +22...+24 градуса, однако поднимется сильный ветер (до 20 м/с), пройдут ливневые дожди, не исключаются грозы. Дождь может идти и в ночь на вторник; вероятность осадков сохранится и днем. Температура составит порядка +17...+19 градусов. 31 мая станет своеобразной передышкой от циклонов, сообщает РИАМО.

Лето в регионе начнется со вторжения холодного воздуха. Погода будет облачная, местами дожди и грозы. Температура днем не превысит 18 градусов. Второго июня прохладная погода сохранится, вторжение холодного воздуха продолжится. В субботу дневная температура упадет до +15 градусов.