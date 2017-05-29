Донбасс: Киев перебросил под Донецк элитные части спецназа

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Киев, 29 мая. Киев перебросил под Донецк силы спецподразделения национальной гвардии Украины КОРД. Об этом заявил глава Национальной полиции в Донецкой области Вячеслав Аброськин.

По его словам, спецподразделение КОРД было переброшено в населенный пункт Красногоровка, который расположен на линии разграничения под Донецком. Спецподразделение будет нести службу по охране общественного порядка. Однако учитывая крайне нестабильную обстановку в прифронтовом городе, можно предположить, что главной задачей бойцов спецподразделения КОРД будут полицейские функции.

Напомним, 26 мая в Минобороны ДНР сообщили, что боевики «Правого сектора»* (экстремистская организация, запрещена в РФ) обстреляли из реактивной и ствольной артиллерии позиции ВСУ в населенном пункте Красногоровка.

* Организация запрещена на территории РФ.