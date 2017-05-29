Водитель спас черепаху, истекавшую кровью на трассе в Подмосковье

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Москва, 29 мая. Житель Подмосковья спас дикую черепаху, умиравшую в луже собственной крови на трассе в Клинском районе.

Животное попало под машину и получило серьезную травму, перебираясь из одного водоема в другой.

«Я сначала мимо проехал, подумал, что камень. Но какой-то странный. Вернулся, посадил к себе в машину», — рассказал автовладелец Василий Мороз, спасший животное.

У черепахи был расколот панцирь. Однако в государственной ветлечебнице животному склеили раздробленные части панциря пластырем и порекомендовали обрабатывать рану «Винилином» для дезинфекции и срастания. Тогда клинчанин повез животное в частную ветклинику.

«Там все по-человечески сделали: панцирь просверлили, разлом скрепили хирургическими скобами, – рассказал спаситель черепахи интернет-изданию «Подмосковье сегодня». – Они теперь ей на всю жизнь, мешать не будут».

Пока черепаху нельзя отпускать в дикую природу, оно живет в коробке дома у мужчины. Сам Мороз пока не знает, что делать с животным дальше.