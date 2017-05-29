Ребенок получил тяжелую травму позвоночника в детсаду Екатеринбурга

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Екатеринбург, 29 мая. Прокуратура разбирается в обстоятельствах травмирования малолетнего мальчика в детском саду №143 в Екатеринбурге. ЧП произошло сегодня во время прогулки.

Как стало известно ФАН, ребенок 2011 года рождения скатывался с детской горки. В какой-то момент он упал и получил серьезную травму. Воспитатели сразу же вызвали медиков. Малыша госпитализировали в городскую больницу №9. Врачи поставили ему предварительный диагноз — перелом в грудном отделе позвоночника.

В настоящее время прокуратура выясняет все обстоятельства произошедшего. Отдельно будет дана оценка действиям воспитателя во время прогулки. В частности, будет установлено, в достаточной ли степени она следила за детьми, и оперативно ли была вызвана скорая медпомощь. Также будут запрошены документы о состоянии здоровья пострадавшего ребенка, чтобы установить степень тяжести причиненного здоровью вреда.