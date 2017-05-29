Спикер Верховной рады попытался запугать НАТО ядерным оружием в Крыму

Тбилиси, 29 мая. Председатель Верховной рады Украины Андрей Парубий считает, что российская сторона якобы планирует разместить ядерное оружие на территории Крымского полуострова.

По словам украинского политика, Россия проводит «усиленную милитаризацию» Крыма.

«В том числе планирует разместить, а по некоторым данным, уже разместила ядерные наступательные вооружения», — отметил Парубий, который выступил на заседании Парламентской ассамблеи НАТО.