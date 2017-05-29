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Украина
СБУ запретила украинским школьникам ездить на российских автобусах

СБУ запретила украинским школьникам ездить на российских автобусах

14:06  29 Мая 2017
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СБУ запретила украинским школьникам ездить на российских автобусах

Киев, 29 мая. СБУ пресекла попытку закупить 16 школьных автобусов и пожарный автомобиль в России. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

На закупку транспорта было выделено около 30 млн гривен (64 млн рублей). Однако СБУ проинформировала тендерные о санкциях в отношении российских компаний, и закупку отменили.

«Сотрудники спецслужбы при проверке документации зафиксировали, что победители торгов планировали поставить технику российских производителей, в отношении которых действуют специальные экономические санкции в соответствии с решением СНБО», — заявили в СБУ.

#сбу
Катерина Михайлиди
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