СБУ запретила украинским школьникам ездить на российских автобусах
В Избранное
Киев, 29 мая. СБУ пресекла попытку закупить 16 школьных автобусов и пожарный автомобиль в России. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
На закупку транспорта было выделено около 30 млн гривен (64 млн рублей). Однако СБУ проинформировала тендерные о санкциях в отношении российских компаний, и закупку отменили.
«Сотрудники спецслужбы при проверке документации зафиксировали, что победители торгов планировали поставить технику российских производителей, в отношении которых действуют специальные экономические санкции в соответствии с решением СНБО», — заявили в СБУ.
Комментарии