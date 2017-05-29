СБУ запретила украинским школьникам ездить на российских автобусах

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Киев, 29 мая. СБУ пресекла попытку закупить 16 школьных автобусов и пожарный автомобиль в России. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

На закупку транспорта было выделено около 30 млн гривен (64 млн рублей). Однако СБУ проинформировала тендерные о санкциях в отношении российских компаний, и закупку отменили.