Тысячи россиян могут лишиться жилья из-за долгов по алиментам

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Москва, 29 мая. Заместитель министра юстиции РФ Михаил Гальперин заявил, что около 7000 россиян могут быть лишены последнего жилья в связи с накопившимися долгами по алиментам. В общей сложности, отметил замминистра, в настоящее время в работе у судебных приставов находится около 880 тысяч исполнительных производств по алиментам на сумму в 135 млрд рублей.

«Есть экспертная оценка: при тех ограничениях, которые есть в законе, эта мера может коснуться порядка 7 тысяч неплательщиков алиментов», — отметил Гальперин в ходе беседы с журналистами.

Напомним, сфера действия закона, позволяющего лишить должника его последнего жилья, ограничена такими долгами, как обязательства по алиментам, по возмещению вреда, причиненного здоровью, ущерба от потери кормильца и вреда, причиненного в ходе преступлений. В законе есть и другие ограничения, существенно сокращающие список тех, кто может лишиться жилья.