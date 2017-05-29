Досчитать до нуля: Украина «вывела» Черноморский флот ВМФ России из Крыма

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Киев, 29 мая. Украинские власти все еще ждут вывода флота России с территории Крыма.

На специальном украинском сайте даже был установлен таймер, который считал дни до того момента, когда российско-украинское соглашение о присутствии Черноморского флота в Крыму теряет силу. 28 мая счетчик дошел до нуля.

Напомним, что Крым перешел в состав России по итогам проведенного на территории полуострова референдума в 2014 году. Украинские власти отказались признавать итоги референдума и по-прежнему считают Крым своей территорией, в связи с чем МИД Украины неизменно отвечает нотой протеста на каждый визит российских или иностранных чиновников на полуостров.