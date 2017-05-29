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Украина
Певец Владимир Кузьмин попал в черный список сайта «Миротворец»

Певец Владимир Кузьмин попал в черный список сайта «Миротворец»

14:17  29 Мая 2017
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Певец Владимир Кузьмин попал в черный список сайта «Миротворец»

Киев, 29 мая. В базу скандально известного украинского сайта «Миротворец» внесены сведения о российском певце Владимире Кузьмине. Как стало известно, артист якобы незаконно пересекал украинскую границу.

При этом «оправдание российской агрессии» и «участие в пропагандистских акциях» на территории Крыма, также значится среди причин внесения в базу данных.

Напомним, 24 мая легенда советского кинематографа актриса Людмила Чурсина была внесена в базу «Миротворца». Так, народная артистка СССР,  оказалась «виновной» в том, что посещала Крым.

#миротворец #владимир кузьмин
Тимур Румянцев
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