Певец Владимир Кузьмин попал в черный список сайта «Миротворец»

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Киев, 29 мая. В базу скандально известного украинского сайта «Миротворец» внесены сведения о российском певце Владимире Кузьмине. Как стало известно, артист якобы незаконно пересекал украинскую границу.

При этом «оправдание российской агрессии» и «участие в пропагандистских акциях» на территории Крыма, также значится среди причин внесения в базу данных.

Напомним, 24 мая легенда советского кинематографа актриса Людмила Чурсина была внесена в базу «Миротворца». Так, народная артистка СССР, оказалась «виновной» в том, что посещала Крым.