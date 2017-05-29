Война ради мира в Сирии: за что воюет Дамаск, и как мешает миру коалиция Запада во главе с США

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В Сирии уже который год не прекращается война с международным терроризмом. Сложно распутать этот противоречивый военно-политический клубок - особенно когда Запад использует террористов как инструмент для достижения своих внешнеполитических целей.

В Сирийской Арабской Республике есть все условия для благоприятного развития экономики: энергоресуры, сельхозугодья, хорошие перспективы для создания современной транспортно-логистической инфраструктуры. Все упирается в военный конфликт, борьбу с террористической группировкой «Исламское государство»* (запрещена в РФ). Но все не так просто: Запад во главе с США — и законное правительство Башара Асада, поддерживаемое РФ, преследуют принципиально разные цели.

Как заявил в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей ведущий эксперт Центра военно-политических исследований МГИМО Михаил Александров, прежде всего, США действуют по согласованию с Израилем, который опасается создания шиитский оси: Тегеран-Багдад-Дамаск-Бейрут. При этом стратегия Израиля состоит в том, чтобы поломать эту шиитскую ось и создать такую зону, где они не могли бы соприкасаться, объяснил эксперт.

«США и Израиль мечтают вообще устранить Башара Асада и установить в Сирии суннитское правительство. Эту же цель поддерживают монархии Персидского залива, которые суннитскими являются. Их цель — нейтрализовать шиитский компонент, вытеснить Иран оттуда и не допустить создания этой оси. И, таким образом, не столько их ИГИЛ* интересует — а может они и специально этот ИГИЛ создали — чтобы при его помощи свергнуть режим в Дамаске», — отмечает Михаил Александров.

После же свержения Асада США могут позволить своим ставленникам из «Джебхат-ан-Нусры»* (запрещена в РФ) и других террористических организаций взять власть уже в Дамаске, пояснил Михаил Александров. Политолог подчеркивает, что цели у США и РФ в Сирии совершенно не совпадают.

«Наша цель — это не допустить укрепления террористических организаций на территории Сирии, а во-вторых, сохранить там наши военно-стратегические объекты, наши базы в Средиземноморье, которые очень важны с учетом продвижения НАТО на восток. И тут как-то договориться я не вижу возможности: принципиальное различие позиций», — отметил политолог.

Михаил Александров обращает внимание, что США и их союзники не будут идти поперек своих собственных целей ради борьбы с терроризмом — тем более, что большая часть террористических группировок являются де-факто ставленниками США.

«Конечно, они вынуждены прикидываться, что они борются с международным терроризмом, потому что сказать, — да, мы поддерживаем международные террористические организации, чтобы свергнуть Асада, — они не могут. Им удобнее водить всех за нос», — завершил свою мысль политолог.

Тем временем официальный Дамаск требует прекратить авиаудары коалиции во главе с США в Сирии. Соответствующие письма направлены генеральному секретарю ООН и председателю Совета Безопасности.

* Организация запрещена на территории РФ.