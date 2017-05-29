Новости ДНР и ЛНР: США возьмутся за Донбасс, «крепостник» Турчинов, Кобзон о «Евровидении»

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Новости ДНР и ЛНР, 29 мая. Тиллерсон перезагрузит переговоры с Россией по Донбассу, если русофобы не «съедят» Трампа; глава СНБО Турчинов строит приграничную крепость в своей голове; Кобзон спел в Луганске и рассказал, почему лицо «Евровидения» больше похоже на часть тела, показанную пранкером.

США поговорят с Россией о Донбассе

Администрация президента США Дональда Трампа может «перезапустить» переговорный процесс с Россией по урегулированию кризиса на востоке Украины. В качестве переговорщика может выступить госсекретарь США Рекс Тиллерсон, сообщает Washington Post.

Сообщается, что новые американские предложения Тиллерсон уже донес до главы российского МИД Сергея Лаврова.

«Идея Тиллерсона заключается в том, чтобы перезапустить вариант мирных переговоров, в которых в прошлом году принимала участие администрация Барака Обамы, но с надеждой на то, что новые обстоятельства и персоналии дадут лучший результат», — цитирует «Лента.ру» фрагмент материала из американского издания.

При этом газета утверждает, что процессу перезагрузки российско-американских переговоров по Донбассу может помешать расследование, которое ведется в США по поводу якобы имевшего место «вмешательства» РФ в президентские выборы в США, а также намерение конгресса протащить новые антироссийские санкции. Эти обстоятельства могут вызвать скепсис при любых попытках Белого дома заключить сделку с Кремлем, сообщает издание.

«Крепостник» Турчинов

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Турчинов заявил, что украинским пограничникам нужно построить «непреодолимую крепость» на востоке страны. Эти грозные слова прозвучали в поздравлении украинским военнослужащим с Днем пограничника, размещенном пресс-службой СНБО.

По словам Турчинова, на Западе украинскую границу нужно создавать по европейским стандартам, «а на Востоке — создать непреодолимую крепость».

«Убежден, что наши пограничники достойно выполнят все задачи, которые поставила страна!» — заявил Турчинов.

Ранее, анонсируя скорое начало очередного наступления ВСУ в Донбассе, Турчинов посоветовал ВСУ «не проскочить российскую границу».

Кобзон в Донецке и Луганске

Народный артист СССР и ЛНР Иосиф Кобзон почти три часа без перерыва пел для жителей Луганска на концерте, который прошел во Дворце культуры имени Ленина. Ранее такой же концерт певец дал в столице ДНР Донецке.

В Луганске Кобзон исполнил 30 песен, как он сам их назвал, военно-освободительного характера, в том числе: «Спят курганы темные», «Враги сожгли родную хату», «Журавли», «Я люблю тебя, жизнь» и «День Победы». Последние две песни зрители слушали стоя, подпевая любимому артисту.

Высказался Кобзон и по поводу недавно завершившегося в Киеве самого скандального за всю историю конкурса «Евровидение». Хулиган, показавший голый зад во время финала «Евровидения» в Киеве, продемонстрировал всему миру истинное лицо этого конкурса, заявил Кобзон.